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Гонка снайперов НХЛ: Свечников поднялся на третье место, Макдэвид — первый

Гонка снайперов НХЛ: Свечников поднялся на третье место, Макдэвид — первый
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Сегодня, 11 ноября, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день.

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 7:2. Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников забросил три шайбы и поднялся на третье место в списке лучших снайперов текущего сезона НХЛ. Первое место в гонке занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 15 шайб в 15 встречах. В прошедшей игре с «Каролиной» он также отметился одним голом.

Вторую строчку в списке занимает форвард «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват, забросивший 12 шайб в 14 матчах. Следом идут четыре игрока: россиянин Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс») и Габриэль Виларди («Лос-Анджелес Кингз») — у всех по 10 голов.

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