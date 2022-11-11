«Особенный матч в его исполнении». Свечников — об игре Кочеткова во встрече с «Эдмонтоном»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал игру голкипера клуба Петра Кочеткова в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2).
«Это была особенная игра в исполнении Котчи. Я чувствую, что он придаёт тебе больше уверенности, ты хочешь играть за него, тем более эта игра была для него первой в текущем сезоне», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.
23-летний голкипер провёл свой первый матч в текущей регулярке. Кочетков был вызван из АХЛ 9 ноября после травмы основного вратаря «Харрикейнз» — Фредерика Андерсена. Во встрече с «Эдмонтоном» россиянин отразил 20 из 22 бросков по своим воротам. Отметим, что Свечников в прошедшей игре оформил хет-трик.
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