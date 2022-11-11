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«Это Гашек?» Вратарь «Каролины» Кочетков эффектно отразил выход один на один

«Это Гашек?» Вратарь «Каролины» Кочетков эффектно отразил выход один на один
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Российский голкипер Пётр Кочетков в эти минуты проводит свою первую игру за «Каролину Харрикейнз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23. «Ураганы» принимают «Эдмонтон Ойлерз» на льду «Пи-Эн-Си-Арены» и выигрывают после двух периодов со счётом 4:1.

В одном из эпизодов Кочетков отметился эффектным сейвом. Нападающий «Ойлерз» Зак Хайман выкатился один на один, но Пётр бросился ему в ноги и спас свою команду.

ВИДЕО.

Аккаунт хоккейного подкаста Spittin' Chiclets в «Твиттере» отреагировал на такое спасение Кочеткова красноречивым вопросом: «Это Гашек?».

Отметим, что 9 ноября Пётр был вызван «Каролиной» из «Чикаго Вулвз» (выступающего в АХЛ фарм-клуба) в связи с травмой основного голкипера команды Фредерика Андерсена. В матче с «Флоридой Пантерз» (0:3) россиянин был в запасе, тогда как играл финн Антти Раанта, а с «Эдмонтоном» пришло время Кочеткова.

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