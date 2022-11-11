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Михаил Кравец объяснил, как он изменил психологию хоккеистов «Авангарда»

Михаил Кравец объяснил, как он изменил психологию хоккеистов «Авангарда»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б) рассказал, как изменил психологию хоккеистов омского клуба после того, как пришёл на место Дмитрия Рябыкина.

«Что я изменил в психологическом плане в «Авангарде»? Я ребят настроил на то, что они хорошие игроки и чтобы они играли на своих лучших качествах. Чтобы не было ни одного равнодушного, чтобы каждый работал, как умеет. Должны играть все в своё удовольствие, а мы — помогать им раскрываться. Если отдачи нет, тогда уже нужно по-другому общаться. Но первоначально всё должно быть по-семейному в команде», — сказал Кравец на пресс-конференции.

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