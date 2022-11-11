В КХЛ объяснили, почему засчитали гол «Спартака» после потрясающего сейва вратаря ЦСКА
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Департамент судейства КХЛ на официальном сайте лиги объяснил момент с засчитанным голом «Спартака» в ворота ЦСКА.
«На 10-й минуте матча между ЦСКА и «Спартаком» судья видеповторов на арене инициировал просмотр на предмет полного пересечения шайбой линии ворот. В результате просмотра всех возможных видеоматериалов было определено — сачок ловушки, в котором находится шайба, полностью пересёк плоскость линии ворот, следовательно, и шайба полностью пересекла плоскость линии ворот, хороший гол», — говорится в сообщении.
Отметим, что в этом моменте голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн совершил потрясающий сейв. Он поймал шайбу ловушкой за спиной. Судьи в итоге приняли решение, что гол был. Его записали на нападающего «Спартака» Фила Вароне.
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