Вратарь ЦСКА Рейдеборн совершил потрясающий сейв, но судьи засчитали гол

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимает ЦСКА. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу номинальных гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте матча красно-белые открыли счёт. Нападающий «Спартака» Фил Вароне, прокатившись у лицевого борта, сделал наброс на ворота. Шведский голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн совершил потрясающий сейв, достав шайбу ловушкой за спиной. Однако судьи отправились изучать видеоповтор. После длительного просмотра рефери подтвердили, что шайба пересекла ленточку ворот.

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