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Защитник «Питтсбурга» высказался о сокрушительном силовом приёме Овечкина против себя

Защитник «Питтсбурга» высказался о сокрушительном силовом приёме Овечкина против себя
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Чешский защитник «Питтсбург Пингвинз» Ян Рутта поделился мнением о силовом приёме против себя в исполнении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В одном из моментов встречи регулярного чемпионата НХЛ капитан «столичных» сокрушительным хитом снёс хоккеиста «пингвинов» с ног.

«Иногда тебе приходится сбиться с пути», — приводит слова Рутты журналист Роб Росси на своей странице в «Твиттере».

ВИДЕО

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

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