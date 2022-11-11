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Кубок мира по хоккею перенесён с февраля 2024 года на 2025-й

Кубок мира по хоккею перенесён с февраля 2024 года на 2025-й
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Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовали заявление относительно переноса Кубка мира по хоккею.

«В течение последнего года НХЛ и НХЛПА работали над планами проведения следующего Кубка мира по хоккею, главного международного хоккейного турнира между лучшими, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею и надеемся провести его в феврале 2025 года», — говорится в сообщении НХЛПА.

Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.

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