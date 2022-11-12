Кубок Мира опять отменён! НХЛ не хочет играть без суперзвёзд из России

Сразу после окончательного решения второй раз подряд не отпускать своих хоккеистов на Олимпиаду руководство Национальной хоккейной лиги заявило о идее возродить Кубок Мира. Согласно замыслам функционеров НХЛ, турнир лучших против лучших должен был состояться в 2024 году и пройти на территории Северной Америки. Но очень быстро перед боссами НХЛ встал ключевой вопрос последнего времени – что делать со сборной России?

Российская команда вплоть до дальнейшего уведомления сейчас отстранена от участия в турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации хоккея, но Кубок мира не подпадает под это положение. Всё дело в том, что этот турнир организуется исключительно НХЛ, и ИИХФ юридически не имеет никакого влияния на данную ситуацию. В этой связи теоретически НХЛ имела полное право поступить по-своему, допустить россиян до турнира и провести соревнование как ни в чём не бывало.

Вот только сама североамериканская организация, хоть и не запретила российским звёздам играть в НХЛ, а зачем самим стрелять себе в ногу и лишать возможности следить за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйном Гретцки, но приостановила все деловые отношения с российскими организациями, в том числе даже отменив действие контракта о показе матчей лиги в нашей стране. В июне же НХЛ даже запретила нападающему «Колорадо Эвеланщ» Валерию Ничушкину везти Кубок Стэнли в Россию, желая всячески дистанцироваться от каких-либо совместных мероприятий с российской стороной.

Долгое время руководители лиги всячески старались обойти щекотливую ситуацию, пытаясь пройти меж двух огней. С одной стороны, в сентябре заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в свойственной себе довольно осторожной манере заявлял, что хотел бы найти вариант, при котором российские хоккеисты примут участие в Кубке мира. А с другой стороны – в своих других заявлениях руководство НХЛ подчёркивало, что «российский вопрос» далеко не единственная проблема, которая стоит перед лигой в организации турнира.

Но уже на прошлой неделе, когда в Финляндии состоялись два вынесенных матча регулярного чемпионата НХЛ с участием «Колорадо» и «Коламбуса», боссы НХЛ признали, что всё-таки именно «российский вопрос» остаётся ключевой сложностью в организации Кубка Мира – 2024.

«Мы говорили о российской проблеме, и на данный момент у нас нет её решения», – заявил Дэйли. В НХЛ просто не могли закрыть глаза на совместную позицию глав европейских федераций, некоторые из которых открыто говорили о том, что готовы бойкотировать соревнование, если россияне хоть в каком-то видел примут участие в турнире. Но и убрать Россию из Кубка Мира, как предлагали некоторые отчаянные европейские журналисты, не было выходом из ситуации для североамериканской лиги.

Для руководства НХЛ хоккей – это в первую очередь бизнес, а уже во вторую – сам спорт. За океаном хотели предпринять очередную попытку возродить Кубок мира в надежде выручить дополнительные доходы. Последний турнир, проведённый в 2016 году, не принёс лиге особых денежных дивидендов. Но с тех прошло много лет – хоккейная публика заметно истосковалась по соревнованию лучших против лучших.

Канада против России, США против России – Макдэвид против Овечкина, Стэмкос против Кучерова, Мэттьюс против Панарина, Кросби против Малкина – и этот бесконечный ряд красивых афиш можно перечислять ещё очень долго. Такие противостояния при грамотной организации турнира просто обязаны были вызвать интерес у зрителей за океаном. Но если российских хоккеистов не допустить до участия в турнире, то всего этого аудитория сразу лишится. Поэтому причины, по которым НХЛ заинтересована в России на Кубке мира, лежат на поверхности.

Но идти на серьёзное политическое решение в то время, когда все российские сборные отстранены от международных турниров, в лиге не захотели. Как результат – накануне НХЛ выступила с официальным заявлением об отказе от проведения Кубка Мира в 2024 года и планах попытаться всё-таки организовать турнир спустя год – в 2025-м.

«В течение последнего года НХЛ и НХЛПА работали над планами проведения следующего Кубка мира по хоккею, главного международного хоккейного турнира между лучшими, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею и надеемся провести его в феврале 2025 года», — говорится в сообщении ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

Следом появилось и официально выраженная позиция Дэйли, в которой второй человек в НХЛ наконец-то прямым текстом фактически признал очевидное – без российских игроков проведение турнира не имеет смысла.

«Это мероприятие, принадлежащее НХЛ и профсоюзу игроков. Нет никаких сомнений в том, что мы хотим, чтобы российские игроки имели возможность участвовать в нём независимо от того, в каком году турнир будет проходить», — сказал Дэйли ТАСС.

Остаётся констатировать, что последний раз все сильнейшие хоккеисты планеты принимали участие в крупном международном турнире в 2016 году, когда последний раз и проводился Кубок мира. С тех пор НХЛ сначала бойкотировала Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем в последний момент откосила от Игр в Пекине, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку. И вот теперь ожидание большого хоккея растягивается как минимум на девять лет.