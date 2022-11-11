Капитан «Металлурга» объяснил причины четырёхматчевой серии поражений

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» после четырёх поражений подряд. Магнитогорцы проигрывали со счётом 0:2 к середине основного времени. Тем не менее «сталевары» смогли отыграться. На это им потребовалось менее четырёх минут. Сначала Павел Акользин забросил шайбу в меньшинстве, а затем Филипп Майе сравнял счёт. Магнитогорцы сломили сопротивление «Барыса» в серии буллитов.
«Непростая игра. Хорошо, что сравняли счёт, а потом здорово, что выиграли. Но, когда идёт такая серия поражений, по-другому она не прерывается. Только через работу, через такие игры. 0:2 было с «Авангардом» и с «Барысом»? Наверное, у нас есть такая проблема: если мы сразу не забиваем, то останавливаемся и смотрим, что будет происходить дальше. Надо поработать нам над этим, вне зависимости от голов вначале.
Гол в меньшинстве переломил ход встречи? Однозначно да. Нестандартный гол. Ребята молодцы: отоборонялись и ещё гол забили. Безусловно, такие шайбы переворачивают игру. Третий период при счёте 2:2 был очень сложный? Да нет. Мы поиграли с соперником в открытый хоккей. Атаки были как в нашу, так и в их сторону. Могли забить и выиграть в основное время. А могли пропустить и проиграть», — приводит слова Яковлева официальный телеграм-канал магнитогорцев.
- 11 ноября 2022
-
23:24
-
22:52
-
22:40
-
22:14
-
21:56
-
21:55
-
21:31
-
21:16
-
20:53
-
20:48
-
20:44
-
20:41
-
20:37
-
20:25
-
20:15
-
19:41
-
19:27
-
19:08
-
19:00
-
18:46
-
18:40
-
18:07
-
17:59
-
17:34
-
16:58
-
16:25
-
15:52
-
15:16
-
15:04
-
14:21
-
13:56
-
13:16
-
12:54
-
12:23
-
12:09