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Капитан «Металлурга» объяснил причины четырёхматчевой серии поражений

Капитан «Металлурга» объяснил причины четырёхматчевой серии поражений
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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» после четырёх поражений подряд. Магнитогорцы проигрывали со счётом 0:2 к середине основного времени. Тем не менее «сталевары» смогли отыграться. На это им потребовалось менее четырёх минут. Сначала Павел Акользин забросил шайбу в меньшинстве, а затем Филипп Майе сравнял счёт. Магнитогорцы сломили сопротивление «Барыса» в серии буллитов.

«Непростая игра. Хорошо, что сравняли счёт, а потом здорово, что выиграли. Но, когда идёт такая серия поражений, по-другому она не прерывается. Только через работу, через такие игры. 0:2 было с «Авангардом» и с «Барысом»? Наверное, у нас есть такая проблема: если мы сразу не забиваем, то останавливаемся и смотрим, что будет происходить дальше. Надо поработать нам над этим, вне зависимости от голов вначале.

Гол в меньшинстве переломил ход встречи? Однозначно да. Нестандартный гол. Ребята молодцы: отоборонялись и ещё гол забили. Безусловно, такие шайбы переворачивают игру. Третий период при счёте 2:2 был очень сложный? Да нет. Мы поиграли с соперником в открытый хоккей. Атаки были как в нашу, так и в их сторону. Могли забить и выиграть в основное время. А могли пропустить и проиграть», — приводит слова Яковлева официальный телеграм-канал магнитогорцев.

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