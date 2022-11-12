Билл Дэйли: НХЛ хочет, чтобы российские игроки имели возможность участвовать в Кубке мира

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о том, что лига желает, чтобы российские хоккеисты принял участие в Кубке мира, который был перенесён с 2024 на февраль 2025 года.
«Это мероприятие, принадлежащее НХЛ и NHLPA (ассоциация игроков лиги. — Прим. «Чемпионата»). Нет никаких сомнений в том, что мы хотим, чтобы российские игроки имели возможность участвовать в нём независимо от того, в каком году турнир будет проходить», — приводит слова Дэйли ТАСС.
Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.
Миллионы для русских. Зарплаты наших звёзд в НХЛ.
- 12 ноября 2022
-
01:12
-
00:35
- 11 ноября 2022
-
23:57
-
23:24
-
22:52
-
22:40
-
22:14
-
21:56
-
21:55
-
21:31
-
21:16
-
20:53
-
20:48
-
20:44
-
20:41
-
20:37
-
20:25
-
20:15
-
19:41
-
19:27
-
19:08
-
19:00
-
18:46
-
18:40
-
18:07
-
17:59
-
17:34
-
16:58
-
16:25
-
15:52
-
15:16
-
15:04
-
14:21
-
13:56
-
13:16