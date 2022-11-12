Билл Дэйли: НХЛ хочет, чтобы российские игроки имели возможность участвовать в Кубке мира

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о том, что лига желает, чтобы российские хоккеисты принял участие в Кубке мира, который был перенесён с 2024 на февраль 2025 года.

«Это мероприятие, принадлежащее НХЛ и NHLPA (ассоциация игроков лиги. — Прим. «Чемпионата»). Нет никаких сомнений в том, что мы хотим, чтобы российские игроки имели возможность участвовать в нём независимо от того, в каком году турнир будет проходить», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.

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