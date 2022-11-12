Капризов вышел на 5-е место в истории НХЛ по очкам среди левых вингеров в первых 150 играх

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (1:0). Эта встреча стала для 25-летнего форварда 150-й в североамериканской карьере.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Капризов набрал своё 175-е (84+91) очко в НХЛ. Благодаря этому россиянин вышел на пятое место в истории лиги по числу результативных очков, набранных левыми крайними нападающими в первых 150 встречах в НХЛ. Больше набрали только Рэг Ноубл (176), Пол Кария (177), Александр Овечкин (187) и Си Деннени (225).

Напомним, в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.