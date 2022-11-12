«Возможно, я старый». Марк-Андре Флёри пошутил о своём рекорде
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Канадский вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри после встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (1:0) ответил на вопрос о своём достижении. 37-летний голкипер, отразивший все 28 бросков и оформивший шат-аут, установил рекорд по количеству команд, в матчах с которыми он хотя бы один раз сыграл на «ноль».
«Я не знал [о рекорде]. Думаю, это просто значит, что, возможно, я старый. Я играю уже какое-то время. Не знаю, это мило», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.
Напомним, в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.
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