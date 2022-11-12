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Овечкин едва не травмировал двух защитников «Тампы» за минуту после своих щелчков

Овечкин едва не травмировал двух защитников «Тампы» за минуту после своих щелчков
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дважды едва не травмировал хоккеистов «Тампа-Бэй Лайтнинг» после своих щелчков.

В третьем периоде «молнии» остались в меньшинстве. Нападающий «столичных» во время розыгрыша большинства получил передачу на левом круге вбрасывания и мощно щёлкнул — на его пути возник защитник Эрик Чернак, принявший бросок на себя. На лице хоккеиста возникла гримаса боли, однако он остался на льду.

Через минуту Овечкин получил ещё одну возможность щёлкнуть по воротам «Тампы». Он бросил из своего «офиса», однако щелчок прервал защитник Михаил Сергачёв. Россиянин едва поднялся со льда и сразу отправился на скамейку.

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