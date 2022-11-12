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Борис Михайлов назвал главную причину переноса Кубка мира по хоккею

Борис Михайлов назвал главную причину переноса Кубка мира по хоккею
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й.

«НХЛ — это бизнес. Там понимают, что Кубок мира без участия национальной команды России — это упадок посещаемости. Федерации абсолютно любых видов спорта — в том числе и хоккея — должны осознать, что спорт должен находиться вне политики. К сожалению, пока не все понимают, что без участия российских спортсменов развитие спорта не получится.

НХЛ приняла правильное решение по переносу Кубка мира, потому что никто не хочет терять посещаемость и зрелищность на 40%. Руководство НХЛ не хочет, чтобы зритель отворачивался от хоккея», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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