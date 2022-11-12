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СКА проиграл в третьем матче подряд, уступив в гостях «Сибири»

СКА проиграл в третьем матче подряд, уступив в гостях «Сибири»
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2022, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Чайковски (Бутузов, Мёрфи) – 12:39 (5x5)   1:1 Гусев (Никишин, Фальковский) – 20:44 (5x5)   1:2 Жафяров (Воробьёв, Хайруллин) – 24:47 (5x5)   2:2 Бутузов (Пьянов, Бек) – 32:30 (5x4)   3:2 Пьянов (Шаров) – 38:34 (5x5)

На 13-й минуте Михал Чайковски вывел новосибирцев вперёд. На 45-й секунде второго периода Никита Гусев точным броском сравнял счёт. На 25-й минуте Дамир Жафяров во второй раз поразил ворота «Сибири». На 33-й минуте Владимир Бутузов, реализовав большинство, сравнял счёт. На 39-й минуте Валентин Пьянов после передачи Александра Шарова забил третий гол хозяев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, СКА потерпел третье поражение подряд. Ранее подопечные Романа Ротенберга уступили «Адмиралу» (1:3) и «Амуру» (1:2 ОТ).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». СКА примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 15 ноября.

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