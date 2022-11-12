СКА проиграл в третьем матче подряд, уступив в гостях «Сибири»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

На 13-й минуте Михал Чайковски вывел новосибирцев вперёд. На 45-й секунде второго периода Никита Гусев точным броском сравнял счёт. На 25-й минуте Дамир Жафяров во второй раз поразил ворота «Сибири». На 33-й минуте Владимир Бутузов, реализовав большинство, сравнял счёт. На 39-й минуте Валентин Пьянов после передачи Александра Шарова забил третий гол хозяев.

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Таким образом, СКА потерпел третье поражение подряд. Ранее подопечные Романа Ротенберга уступили «Адмиралу» (1:3) и «Амуру» (1:2 ОТ).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». СКА примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 15 ноября.