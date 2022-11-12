Роман Ротенберг ответил на просьбу сравнить Мичкова и Бедарда

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на просьбу о сравнении российского нападающего Матвея Мичкова и канадца Коннора Бедарда.
«Итоги поездки для Мичкова? Здесь любой игрок, независимо от фамилии, играет. Когда мы имеем возможность дать шанс в первом составе, игроки получают шанс. Здесь не зависит от драфтов или других вопросов, мы сосредоточены на своей игре, на своей работе. Для всех одинаковые правила и принципы. У нас нет неприкасаемых.
Соперничество Мичкова и Бедарда? Тяжело сравнивать. Бедард праворукий, он канадец. Матвей леворукий, он наш. У каждого свой путь. Переход из юношеского хоккея во взрослый — это очень тяжёлый шаг. Игра в юниорской лиге и игра в КХЛ – две совершенно разные вещи. Это всё через работу, тренировочный процесс. Я уже приводил пример Капризова. Он в возрасте Матвея много тренировался, вместо того чтобы летать отдыхать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 12 ноября 2022
-
17:47
-
17:31
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
16:48
-
16:20
-
16:16
-
15:59
-
15:53
-
15:34
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:02
-
15:01
-
14:52
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
12:35
-
12:16
-
11:53
-
11:36
-
11:16
-
10:54
-
10:31
-
10:14
-
09:57
-
09:33
-
09:14