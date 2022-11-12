Роман Ротенберг ответил на просьбу сравнить Мичкова и Бедарда

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на просьбу о сравнении российского нападающего Матвея Мичкова и канадца Коннора Бедарда.



«Итоги поездки для Мичкова? Здесь любой игрок, независимо от фамилии, играет. Когда мы имеем возможность дать шанс в первом составе, игроки получают шанс. Здесь не зависит от драфтов или других вопросов, мы сосредоточены на своей игре, на своей работе. Для всех одинаковые правила и принципы. У нас нет неприкасаемых.



Соперничество Мичкова и Бедарда? Тяжело сравнивать. Бедард праворукий, он канадец. Матвей леворукий, он наш. У каждого свой путь. Переход из юношеского хоккея во взрослый — это очень тяжёлый шаг. Игра в юниорской лиге и игра в КХЛ – две совершенно разные вещи. Это всё через работу, тренировочный процесс. Я уже приводил пример Капризова. Он в возрасте Матвея много тренировался, вместо того чтобы летать отдыхать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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