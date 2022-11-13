Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Монреалем»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4 после овертайма.
В составе «Монреаля» забитые шайбы на свой счёт записали Джош Андерсон, Коул Кофилд, Ник Судзуки, Шон Монахан, а также победную шайбу в овертайме забросил Майк Хоффман.
У «Питтсбурга» в этой встрече забивали Джефф Питри, Рикард Ракелль, Брок Макгинн, а также российский нападающий Евгений Малкин.
Эта победа стала для «Монреаля» третьей кряду. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел первое поражение в трёх последних играх.
В параллельных матчах «Торонто» оказался сильнее «Ванкувера». Итоговый счёт 3:2 в пользу хозяев. Российский нападающий гостей Василий Подколзин отметился голевой передачей.
Также завершились ещё два матча НХЛ. «Баффало» переиграл «Бостон» со счётом 3:1, а «Нью-Джерси» у себя на площадке победил «Аризону». Итоговый счёт — 4:2.
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