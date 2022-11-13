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Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Монреалем»

Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Монреалем»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4 после овертайма.

В составе «Монреаля» забитые шайбы на свой счёт записали Джош Андерсон, Коул Кофилд, Ник Судзуки, Шон Монахан, а также победную шайбу в овертайме забросил Майк Хоффман.

У «Питтсбурга» в этой встрече забивали Джефф Питри, Рикард Ракелль, Брок Макгинн, а также российский нападающий Евгений Малкин.

Эта победа стала для «Монреаля» третьей кряду. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел первое поражение в трёх последних играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Андерсон – 01:48 (5x5)   1:1 Питри (Ракелль, Цукер) – 21:46 (5x4)   1:2 Ракелль (Петтерссон, Цукер) – 23:29 (5x5)   2:2 Кофилд (Гуле, Судзуки) – 40:49 (5x5)   2:3 Малкин (Цукер, Питри) – 43:19 (5x5)   3:3 Судзуки – 44:09 (5x5)   3:4 Макгинн (Картер) – 54:02 (3x3)   4:4 Монахан (Друен, Дак) – 54:42 (5x4)   5:4 Хоффман (Дак, Гуле) – 61:03 (3x3)

В параллельных матчах «Торонто» оказался сильнее «Ванкувера». Итоговый счёт 3:2 в пользу хозяев. Российский нападающий гостей Василий Подколзин отметился голевой передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Шенн, Подколзин) – 03:41 (5x5)   0:2 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 12:11 (5x4)   1:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 21:46 (5x4)   2:2 Энгвалль (Йернкрок, Джиордано) – 26:27 (5x5)   3:2 Бенн (Райлли, Нюландер) – 30:01 (5x5)

Также завершились ещё два матча НХЛ. «Баффало» переиграл «Бостон» со счётом 3:1, а «Нью-Джерси» у себя на площадке победил «Аризону». Итоговый счёт — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Томпсон – 05:17 (4x5)   1:1 Бержерон (Дебраск, Маршан) – 38:51 (5x4)   1:2 Зборжил (Носек) – 52:31 (5x5)   1:3 Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 58:11 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Татар (Зеттерлунд, Хишир) – 06:29 (5x5)   1:1 Гюнтер (Маччелли, Вялимяки) – 09:04 (5x4)   2:1 Хьюз (Татар, Сиверсон) – 09:27 (5x5)   2:2 Келлер (Бойд, Мозер) – 28:19 (5x4)   3:2 Боквист (Хаула, Зигенталер) – 31:19 (5x5)   4:2 Хэмилтон (Братт) – 34:15 (5x4)
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