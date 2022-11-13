«Глаза закрыл — гол». Нападающий «Барыса» Петухов — о своём лакросс-голе
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Нападающий «Барыса» Егор Петухов, оформивший в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:0) лакросс-гол, рассказал, как ему это удалось.
«Смотрю, шайба идёт. Глаза закрыл — гол. Всё, я даже не понял (улыбается). Первый раз в КХЛ так забил, раньше такие голы получались только на тренировках», — приводит слова Петухова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Петухов в 30 сыгранных матчах за астанинскую команду забросил девять шайб и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности 12 очков.
Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 28-летний нападающий сыграл в 224 матчах и набрал 38 (24+14) результативных баллов.
Новость по темеФорвард «Барыса» Петухов забил лакросс-гол в матче с «Салаватом»
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