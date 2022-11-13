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«Авангард» одержал седьмую победу подряд, одолев «Ак Барс» в гостях

«Авангард» одержал седьмую победу подряд, одолев «Ак Барс» в гостях
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В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Ак Барс» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) одержали «ястребы».

На девятой минуте первого периода счёт открыл форвард гостей Рид Буше с передач Алекса Бродхёрста и Корбана Найта. Менее чем через две минуты преимущество «Авангарда» удвоил Арсений Грицюк с передач Фёдора Малыхина и Сергея Толчинского. На 14-й минуте первого периода сократил отставание в счёте Вячеслав Войнов с передачи Никиты Евсеева.

На девятой минуте второго периода счёт сравнял Кирилл Семёнов с передач Артёма Галимова и Никиты Лямкина. Спустя девять минут вывел хозяев вперёд Кирилл Адамчук с передачи Дмитрия Воронкова.

На седьмой минуте третьего периода форвард омичей Владимир Брюквин с передач Алексея Береглазова и Ивана Телегина сделал счёт 3:3. На 17-й минуте третьего периода четвёртую шайбу омичей забросил Алекс Бродхёрст.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
Авангард
Омск
0:1 Буше (Бродхёрст, Найт) – 08:46 (5x4)   0:2 Грицюк (Малыхин, Толчинский) – 10:05 (5x5)   1:2 Войнов (Евсеев) – 13:16 (5x5)   2:2 Семёнов (Галимов, Лямкин) – 28:40 (5x4)   3:2 Адамчук (Воронков) – 37:48 (5x5)   3:3 Брюквин (Береглазов, Телегин) – 46:24 (5x5)   3:4 Бродхёрст (Грицюк) – 56:48 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Ак Барс» проведёт 17 ноября дома со СКА. «Авангард» в этот же день сыграет дома с «Сочи».

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