Форвард минского «Динамо» обыграл трёх игроков ЦСКА и выдал передачу на пустой угол

В Москве в эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимает на своём льду минское «Динамо». В конце третьего периода счёт 7:4 в пользу армейцев.

В моменте с четвёртой шайбой минчан нападающий «Динамо» Вадим Мороз обыграл трёх игроков ЦСКА и выдал шикарную передачу на пустой угол для Райана Спунера.

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Вадим Мороз в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за минское «Динамо» 13 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-3».

Следующий матч ЦСКА проведёт 15 ноября дома с «Адмиралом». Минское «Динамо» в этот же день сыграет в гостях со СКА.