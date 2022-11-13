«Конкретно человека спросите, не я их совершаю». Знарок — об ошибках игроков «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения от «Авангарда» (3:4) рассказал об ошибках своих подопечных.

«Да, «Ак Барс» снова пропустил в концовке третьего периода, но я уже сказал, что это индивидуальная ошибка. Какая причина индивидуальной ошибки? Вы конкретно спросите человека, какая причина. Это не меня надо спрашивать, не я её совершаю. Это системная ошибка? У нас семь защитников всего, заменить кого-то очень сложно. Замена вратаря очередная? Я не вмешиваюсь в работу голкиперов и их тренера. У них психология другая совсем», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт 17 ноября дома со СКА. Казанский клуб после 29 сыгранных матчей набрал 29 очков и расположился на седьмом месте в таблице Восточной конференции.