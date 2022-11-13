«Ак Барс» в основное время выиграл один из последних 19 матчей, впереди — игра со СКА

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Ак Барс» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) одержали «ястребы».

Казанский клуб в последних 19 матчах в основное время одержал лишь одну победу — в матче с «Нефтехимиком» 30 октября 2022 года (5:2).

В следующем матче «Ак Барс» 17 ноября в 19:30 мск примет у себя дома санкт-петербургский СКА. Армейцы потерпели три поражения подряд на дальневосточном выезде — от «Адмирала» (1:3), «Амура» (1:2 ОТ) и «Сибири» (2:3).

«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 29 очков. Питерские армейцы после 30 сыгранных матчей набрали 52 очка и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.