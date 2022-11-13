Главный тренер сборной России U20 — о 6:1 с Казахстаном U20: ожидал большего от команды

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Филатов прокомментировал победу над Казахстаном U20 (6:1) и рассказал о состоянии форварда Матвея Мичкова и защитника Арсения Коромыслова.
«Ожидал большего от команды. Было реализовано далеко не всё, что было запланировано, что мы тренировали. Отмечу позиционную игру сборной Казахстана. Ребята действовали самоотверженно. В исполнении своей команды хотел увидеть больше именно командных действий. Но игра была сведена к индивидуальным действиям. Некоторые из них были положительными, некоторые — ошибочными. Наша цель — комбинационный, командный хоккей, чтобы шайба не задерживалась у одного игрока. Хотелось бы собираться чаще. Отсутствие турниров не даёт сборной ничего положительного.
Естественно, им (Мичкову и Коромыслову. — Прим. «Чемпионата») было непросто. Ребята прилетели в Санкт-Петербург только в два часа ночи. Но, даже находясь в таких сложных условиях, ребята провели достаточно неплохой матч, показали хороший уровень», — цитирует Филатова «РИА Новости».
Следующий матч молодёжная сборная России проведёт со сборной России до 18 лет 15 ноября. В этот же день молодёжная сборная Казахстана проведёт матч со сверстниками из Беларуси.
- 13 ноября 2022
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