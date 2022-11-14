Сергачёв стал третьим защитником в истории «Тампы», набравшим четыре очка за один период

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.
Российский защитник Михаил Сергачёв достиг уникального достижения. Он стал всего третьим защитником в истории своего клуба, которому удалось набрать четыре очка за один период матча. Ранее такого достигали только Дэн Бойл в 2006-м году и Павел Кубина в 2000-м году.
Теперь у Сергачёва четыре гола в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету десять результативных передач в 15 матчах при коэффициенте полезности «0».
Всего за карьеру в НХЛ Сергачёв принял участие в 377 матчах, в которых забил 40 голов и сделал 148 результативных передач при коэффициенте полезности «+50».
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