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Михаил Сергачёв объяснил, за счёт чего «Тампа» смогла уверенно обыграть «Вашингтон»

Михаил Сергачёв объяснил, за счёт чего «Тампа» смогла уверенно обыграть «Вашингтон»
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». 12 ноября «молнии» потерпели крупное поражение, но смогли взять реванш.

«Перед матчем у нас было хорошее совещание по поводу того, что нам нужно сделать. Ребята проявили себя и сыграли очень хорошо в первом периода. Активизировалась силовая игра, активизировалось большинство. По большей части это была хорошая встреча», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.

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