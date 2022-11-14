Алексей Волков покинул пост генерального менеджера «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что покинул омский клуб.

«Я принял для себя очень непростое решение покинуть пост генерального менеджера хоккейного клуба «Авангард». Оно созрело не спонтанно, имеет предысторию и накопительный эффект. К сожалению, нам с руководством клуба стало всё труднее находить взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам в селекции «Авангарда». Поэтому сегодня я покидаю клуб, но осознанно делаю такой шаг в момент, когда «Авангард» вышел из кризиса после смены главного тренера. Сегодня это стабильная, играющая команда, которая с Михаилом Григорьевичем Кравецом сможет бороться за самые высокие места.



Я благодарен команде, персоналу и всем болельщикам за незабываемые моменты. Омск стал для меня и моей семьи вторым домом и останется в наших сердцах навсегда. Нам много удалось сделать вместе, начиная от выигрыша Кубка и заканчивая переездом команды в замечательный дворец в Омске. Желаю и дальше команде, клубу и руководству не останавливаться, двигаться вперёд, завоёвывать всё новые высоты!» — приводит слова Волкова «Спорт-экспресс».

Отметим, что специалист пришёл в «Авангард» в 2021 году. С того момента Волков работал в стане омского клуба. В апреле того же года «Авангард» выиграл Кубок Гагарина. Омский клуб на данный момент занимает шестое место в Восточной конференции. «Ястребы» набрали 35 очков в 30 встречах регулярного чемпионата. В сводной таблице КХЛ клуб занимает 11-е место.