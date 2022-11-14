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Алексей Волков покинул пост генерального менеджера «Авангарда»

Алексей Волков покинул пост генерального менеджера «Авангарда»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что покинул омский клуб.

«Я принял для себя очень непростое решение покинуть пост генерального менеджера хоккейного клуба «Авангард». Оно созрело не спонтанно, имеет предысторию и накопительный эффект. К сожалению, нам с руководством клуба стало всё труднее находить взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам в селекции «Авангарда». Поэтому сегодня я покидаю клуб, но осознанно делаю такой шаг в момент, когда «Авангард» вышел из кризиса после смены главного тренера. Сегодня это стабильная, играющая команда, которая с Михаилом Григорьевичем Кравецом сможет бороться за самые высокие места.

Я благодарен команде, персоналу и всем болельщикам за незабываемые моменты. Омск стал для меня и моей семьи вторым домом и останется в наших сердцах навсегда. Нам много удалось сделать вместе, начиная от выигрыша Кубка и заканчивая переездом команды в замечательный дворец в Омске. Желаю и дальше команде, клубу и руководству не останавливаться, двигаться вперёд, завоёвывать всё новые высоты!» — приводит слова Волкова «Спорт-экспресс».

Отметим, что специалист пришёл в «Авангард» в 2021 году. С того момента Волков работал в стане омского клуба. В апреле того же года «Авангард» выиграл Кубок Гагарина. Омский клуб на данный момент занимает шестое место в Восточной конференции. «Ястребы» набрали 35 очков в 30 встречах регулярного чемпионата. В сводной таблице КХЛ клуб занимает 11-е место.

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