Нападающий «Колорадо» Мальцев рассказал о состоянии команды в финале Кубка Стэнли — 2022

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал о своих впечатлениях о финале Кубка Стэнли — 2022 и назвал отличия плей-офф НХЛ от АХЛ.
«Что-то положительное для себя в этом плей-офф открыл? Первый раз увидел, что такое плей-офф НХЛ. Тем более попал сразу на финал. Сейчас я к этому спокойно отношусь. А раньше я только мечтал такое увидеть. Старался всё воспринимать с позитивом. Может быть, я вообще больше никогда не окажусь в команде, которая играет в финале. Все ребята были такими серьёзными во время финала, к ним лучше было не подходить. Все были уставшими, побитыми, их никто не трогал.
В плей-офф АХЛ тоже так жёстко? Да, так же. Да и в регулярном чемпионате там жёстко. Почти в каждом матче драки. В плей-офф то же самое», — сказал Мальцев в интервью Sport24.
В прошлом сезоне Мальцев сыграл 18 матчей в регулярном сезоне НХЛ за «Колорадо» и не заработал баллов за результативность. В финале Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо» обыграл «Тампа-Бэй» со счётом 4-2 в серии.
- 14 ноября 2022
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