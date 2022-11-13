Мальцев: Знарок раньше тактикой не занимался, может, проблема «Ак Барса» в этом

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал про работу с нынешним главным тренером «Ак Барса» Олегом Знарком.

«Я написал, что Олег Знарок — классный тренер. В чём это заключается? Да что-то все стали писать про него плохое. Я решил поддержать его, раз у меня есть трибуна. При нём я дебютировал в КХЛ. Мы с ним побеждали, он учил меня хоккею. Олег Валерьевич был другом для хоккеистов.

В СКА у нас за тактику отвечал Витолиньш. Знарок был больше за психологию: мог наорать, даже на Ковальчука мог. Не знаю, что происходит в «Ак Барсе». Но не уверен, что у Олега Валерьевича пропал запал. Может, проблемы в тактике, просто он этим раньше не занимался», — сказал Мальцев в интервью Sport24.

«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующий матч казанцы проведут 17 ноября дома со СКА.