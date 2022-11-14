Вратарь «Амура» Аликин повторил рекорд Метсолы по играм «на ноль» за хабаровский клуб

Вратарь «Амура» Евгений Аликин после победы над «Трактором» (2:0) повторил рекорд клуба по играм «на ноль», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Для 28-летнего голкипера этот матч стал 15-м сухим в составе хабаровчан. По этому показателю Аликин сравнялся с Юхой Метсолой.

Аликин в текущем сезоне провёл за «тигров» 19 матчей, одержал семь побед с процентом отражённых бросков 93 и коэффициентом надёжности 2,12. Всего за карьеру в КХЛ 28-летний вратарь сыграл 181 матч, одержав 56 побед.

«Амур» за 28 встреч набрал 26 очков и находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующий матч хабаровчане проведут дома с «Трактором» 16 ноября (12:00 мск).