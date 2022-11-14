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Президенту «Металлурга» Виктору Рашникову присвоено звание Героя Труда

Президенту «Металлурга» Виктору Рашникову присвоено звание Героя Труда
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации председателю совета директоров ПАО «ММК», президенту магнитогорского «Металлурга» Виктору Рашникову, сообщает официальный телеграм-канал Магнитогорского металлургического комбината.

«Высшее звание и государственная награда РФ присвоено Виктору Рашникову за особые трудовые заслуги перед государством и народом, отмечается в указе Президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Рашников является президентом «Металлурга» с 4 ноября 1993 года. Под его руководством магнитогорский клуб становился обладателем Кубка Гагарина 2014 и 2016 годов, Кубка Открытия 2014 года, Кубка Шпенглера 2005 года.

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