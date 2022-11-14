«Нарисован огромный портрет, на весь дом». Защитник «Барыса» — о легенде казахского хоккея
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Защитник «Барыса» Адиль Бекетаев рассказал о бывшем игроке астанинцев Талгате Жайлауове.
«Талгат (Жайлауов. — Прим. «Чемпионата»), наверное, считается легендой казахстанского хоккея из числа недавно закончивших хоккеистов. Майка висит под сводами арены. В его родном городе Усть-Каменогорске нарисован его огромный портрет, на весь дом», — сказал Бекетаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Талгат Жайлауов за карьеру в Континентальной хоккейной лиге сыграл в 418 матчах за «Барыс», в которых набрал 180 (75+105) очков при показателе полезности «-8».
Полную версию эксклюзивного интервью с защитником «Барыса» Адилем Бекетаевым читайте на «Чемпионате» завтра, 15 ноября.
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