Ларионов: важно, что игроки «Торпедо» получают удовольствие от игры, добиваются результата

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги победного матча с «Куньлунем» (5:0) и оценил игру голкипера нижегородцев Адама Гуски.

«У нас было не самое сильное начало, потом мы начали играть в максимально яркий и результативный хоккей. Такой хоккей нравится зрителям, нужно обязательно их радовать. Конечно, хотелось бы видеть больше болельщиков на трибунах. В целом я доволен игрой команды. Нужно отдать должное ребятам: несмотря на небольшое количество зрителей, они хорошо делали свою работу. Демонстрировали правильное отношение к делу и полную самоотдачу.

Мы стали лучше играть в обороне? По одному матчу сложно делать выводы. Когда ты играешь с шайбой, тебе не забьют. У нас был акцент с первого периода на контроле шайбы, на доминировании. Хорошо, что Гуска впервые сыграл «на ноль». Это для него особенно важно: новая страна, ему нужно набирать уверенность в себе.

Когда ребята играют в пас, в движение, ты понимаешь, насколько зрелищной может быть игра. Естественно, всегда есть пространство для её улучшения, но очень важно, что наши ребята сейчас получают удовольствие от игры, делают то, что мы говорим. И при этом добиваются результата. Мы стараемся дозировать игровое время хоккеистов, чтобы они были максимально свежими. Есть и другие важные вещи в плане выносливости: режим дня, правильное питание – всё это важно для профессиональных игроков», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

После победы нижегородский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.