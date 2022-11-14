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Дубль Гончарука помог «Торпедо» разгромить «Куньлунь» в гостях

Дубль Гончарука помог «Торпедо» разгромить «Куньлунь» в гостях
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В Мытищах состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь» принимал нижегородское «Торпедо». Победу со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) одержали гости.

На 17-й минуте первого периода счёт открыл форвард гостей Сергей Гончарук.

На 16-й минуте второго периода счёт 2:0 в пользу «Торпедо» сделал Марк Марин с передач Георгия Мишарина и Денниса Яна. В концовке второго периода голы Алексея Кручинина и Владислава Фирстова довели преимущество гостей до крупного.

На 10-минуте третьего периода Сергей Гончарук сделал дубль, забив пятую шайбу «Торпедо» в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 5
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Гончарук – 16:31 (5x5)   0:2 Марин (Мишарин, Ян) – 35:07 (5x5)   0:3 Кручинин (Коваленко) – 38:52 (5x5)   0:4 Фирстов (Ларионов) – 39:03 (5x5)   0:5 Гончарук (Ларионов, Коваленко) – 49:12 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Куньлунь» проведёт в гостях с «Локомотивом» 17 ноября. «Торпедо» отправится в гости к «Витязю» 16 ноября.

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