Дубль Гончарука помог «Торпедо» разгромить «Куньлунь» в гостях

В Мытищах состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь» принимал нижегородское «Торпедо». Победу со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) одержали гости.

На 17-й минуте первого периода счёт открыл форвард гостей Сергей Гончарук.

На 16-й минуте второго периода счёт 2:0 в пользу «Торпедо» сделал Марк Марин с передач Георгия Мишарина и Денниса Яна. В концовке второго периода голы Алексея Кручинина и Владислава Фирстова довели преимущество гостей до крупного.

На 10-минуте третьего периода Сергей Гончарук сделал дубль, забив пятую шайбу «Торпедо» в матче.

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Следующий матч «Куньлунь» проведёт в гостях с «Локомотивом» 17 ноября. «Торпедо» отправится в гости к «Витязю» 16 ноября.