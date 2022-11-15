Защитник сборной Казахстана: дай канадцам полшанса — они реализуют
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Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Адиль Бекетаев вспомнил о матче группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Канады.
«Сначала на них смотришь по телевизору, а потом играешь против них на льду. Хотелось самому себе доказать, что мы не хуже и можем играть так же. В принципе, тот матч мы сыграли неплохо, проиграли 3:6. Да, они забили свои голы. Они мастеровитые ребята: дай полшанса — они реализуют. Но мы не были мальчиками для битья, а сам матч был очень интересным», — сказал Бекетаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полную версию эксклюзивного интервью с защитником «Барыса» и сборной Казахстана Адилем Бекетаевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 15 ноября.
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