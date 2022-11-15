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Коновалов гипнотизировал шайбу, Старченко приносил победу новому тренеру «Спартака». Фото

Коновалов гипнотизировал шайбу, Старченко приносил победу новому тренеру «Спартака». Фото
Илья Коновалов
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14 ноября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Динамо» по буллитам. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу красно-белых.

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал свою дебютную победу.

«Выиграли, и это очень отрадно и очень хорошо. Надеюсь, что болельщикам матч понравился, было много народу, трибуны шумели, и их было слышно. Думаю, что обе команды доставили удовольствие зрителям. Но то, что мы выиграли, для меня вдвойне приятно. Я так понял, что начали понимать, что мы хотим делать и в каком направлении двигаться. В первом периоде какие-то моменты этой игры уже проявлялись. Поэтому победа очень приятна, все довольны», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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