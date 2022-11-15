Задоров провёл два жёстких силовых приёма против Арвидссона. Видео
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В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт на табло в пользу хозяев – 6:3.
Российский защитник гостей Никита Задоров провёл сразу два жёстких силовых приёма против шведского нападающего Виктора Арвидссона.
ВИДЕО
За хозяев в этом матче забивали Джонатан Юбердо, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи, Тайлер Тоффоли, Элиас Линдхольм и Адам Ружичка. У гостей отличился дважды Артур Калиев и одну шайбу забросил Кевин Фиала.
Россиянин Задоров результативными действиями не отметился. В текущем сезоне у него три гола и одна голевая передача.
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