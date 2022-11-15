Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Задоров провёл два жёстких силовых приёма против Арвидссона. Видео

Задоров провёл два жёстких силовых приёма против Арвидссона. Видео
Комментарии

В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт на табло в пользу хозяев – 6:3.

Российский защитник гостей Никита Задоров провёл сразу два жёстких силовых приёма против шведского нападающего Виктора Арвидссона.

ВИДЕО

За хозяев в этом матче забивали Джонатан Юбердо, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи, Тайлер Тоффоли, Элиас Линдхольм и Адам Ружичка. У гостей отличился дважды Артур Калиев и одну шайбу забросил Кевин Фиала.

Россиянин Задоров результативными действиями не отметился. В текущем сезоне у него три гола и одна голевая передача.

Новость по теме
«Калгари» с Задоровым в составе прервал серию из семи поражений, переиграв дома «Виннипег»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022