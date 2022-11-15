Пашков: «Ак Барсу» нужен такой тренер, как Козлов, можно сделать Зарипова помощником

Олимпийский чемпион Александр Пашков впечатлён работой главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова и считает, что подобный тренер необходим казанскому «Ак Барсу», чтобы исправить неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Для меня одно из открытий этого сезона — главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов. При очень средних кадровых возможностях его штабу удалось выстроить Уфу, разные лагеря объединить в одну команду. Понятно, в какой хоккей она играет, видно, что ветераны приняли свои роли, а молодёжь растет. Именно такой тренер нужен «Ак Барсу». Он должен иметь большой игровой авторитет и уметь выстраивать отношения со всеми лагерями, прежде всего с ветеранами — с теми же Шипачёвым или Радуловым. Также в Казани хорошая молодёжь, ничуть не менее перспективная, чем в Уфе. Её тоже нужно направлять и ей доверять.



Понятно, что Уфа Козлова не отпустит. Но именно он в своё время в чемпионском «Салавате Юлаеве» был капитаном, объединял все лагеря и находил общий язык с такими сложными партнёрами, как, например, Радулов или Сушинский. Авторитет проявляется не в криках и истериках, а в тишине раздевалок. Башкортостан его нашёл.

Кто может стать для Казани «вторым Козловым»? Это вопрос к руководству «Ак Барса». В Татарстане много знаменитых чемпионов, к которым все прислушиваются. Не обязательно сразу начинать первым тренером, здесь пример тот же Козлов, который успел поработать в Уфе вторым. Тот же Зарипов мог бы стать помощником Знарка и на первых порах получить от именитого тренера новый опыт, почувствовать роль», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

После 29 игр текущего сезона «Салават Юлаев» занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции, имея одинаковое количество очков с лидером «Автомобилистом». «Ак Барс» в этой же конференции расположился на седьмом месте.