Пашков: в «Ак Барсе» смирились с поражениями, поможет только перестройка внутри команды

Олимпийский чемпион Александр Пашков удивлён продолжением серии неудач «Ак Барса» и считает, что её может изменить только кадровая перестройка внутри казанского клуба.
«Не ожидал, что придёт стабильность к «Ак Барсу» — но не на победном уровне, а на кризисном. Такое впечатление, что и команда, и клуб в целом смирились с этой волной поражений. Всё идёт как по накатанной — как будто бы Шипачёв, Радулов, Войнов, Кагарлицкий, Зарипов в этой лиге и должны проигрывать. Удивительная ситуация, когда именно звёзды — не в своей тарелке.
Вижу у Знарка какую-то апатию, как будто бы он понял, что может выжать из этой команды, а что не может. Видимо, в своей голове заново прокручивает летнюю селекцию, где были правильные решения, а где сомнительные. Но сейчас уже поздно искать крайних. Есть вина всех — тренеров, менеджеров, селекционеров. Перестройка внутри «Ак Барса» назрела — только она сможет изменить результат», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.
Казанский клуб после 29 сыгранных матчей набрал 29 очков и расположился на седьмом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» проиграл три матча подряд и 17 ноября примет на домашнему льду лидера чемпионата питерский СКА.
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