Голкипер «Торонто» Мэтт Мюррей назначен стартовым вратарём в матче с «Питтсбургом»

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Мюррей будет защищать ворота канадской команды в матче с «Питтсбург Пингвинз», который пройдёт 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.



28-летний вратарь восстановился после травмы мышцы бедра, из-за которой голкипер пропустил месяц. Мюррей перешёл в «Торонто» в межсезонье в результате обмена из «Оттавы» и успел принять участие лишь в одном матче текущего сезона. За плечами Мюррея 247 матчей в Национальной хоккейной лиге. На протяжении пяти сезонов он выступал за «Питтсбург Пингвинз», с которым становился двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Российский голкипер «листьев» Илья Самсонов уже тренируется вместе с командой, но «Торонто» не будет форсировать его восстановление. В матче с «Питтсбургом» сменщиком Мюррея будет Эрик Челльгрен.