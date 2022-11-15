Голкипер «Торонто» Мэтт Мюррей назначен стартовым вратарём в матче с «Питтсбургом»

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Мюррей будет защищать ворота канадской команды в матче с «Питтсбург Пингвинз», который пройдёт 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.
28-летний вратарь восстановился после травмы мышцы бедра, из-за которой голкипер пропустил месяц. Мюррей перешёл в «Торонто» в межсезонье в результате обмена из «Оттавы» и успел принять участие лишь в одном матче текущего сезона. За плечами Мюррея 247 матчей в Национальной хоккейной лиге. На протяжении пяти сезонов он выступал за «Питтсбург Пингвинз», с которым становился двукратным обладателем Кубка Стэнли.
Российский голкипер «листьев» Илья Самсонов уже тренируется вместе с командой, но «Торонто» не будет форсировать его восстановление. В матче с «Питтсбургом» сменщиком Мюррея будет Эрик Челльгрен.
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