Защитник «Оттавы» Зайцев вступил в конфликт с фанатом в соцсети из-за мема с его участием

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев остро отреагировал на мем с его участием, размещённый в аккаунте в соцсети одного из фанатов канадского клуба. Мем высмеивает плохую игру россиянина в обороне.
Зайцев написал в личные сообщения фанату с предложением о встрече и посоветовал болельщику «быть мужчиной». Сообщается, что в комментариях к посту с мемом отметился отец хоккеиста Игорь Зайцев, который оскорблял автора мема, после чего появилось много хвалебных комментариев в адрес Никиты с русскими флагами. Владелец аккаунта выложил скриншот личных сообщений от хоккеиста на всеобщее обозрение.
Фото: аккаунт фаната «Оттавы»
Фото: аккаунт фаната «Оттавы»
Напомним, недавно Зайцев был выставлен клубом на драфт-отказов, с которого его не забрал ни один клуб НХЛ. В сезоне-2022/2023 НХЛ российский защитник провёл за «Оттаву» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-3». Всего в рамках заокеанской карьеры 31-летний защитник сыграл 405 матчей в регулярном сезоне НХЛ, в которых набрал 104 (19+85) очка.
- 15 ноября 2022
-
15:03
-
14:27
-
13:48
-
13:30
-
12:59
-
12:32
-
12:00
-
11:38
-
11:05
-
10:49
-
10:25
-
09:47
-
09:36
-
09:30
-
09:07
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:37
-
08:16
-
08:15
-
07:50
-
07:48
-
07:13
-
07:03
-
06:44
-
04:08
- 14 ноября 2022
-
23:50
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:07