Защитник «Оттавы» Зайцев вступил в конфликт с фанатом в соцсети из-за мема с его участием

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев остро отреагировал на мем с его участием, размещённый в аккаунте в соцсети одного из фанатов канадского клуба. Мем высмеивает плохую игру россиянина в обороне.

Зайцев написал в личные сообщения фанату с предложением о встрече и посоветовал болельщику «быть мужчиной». Сообщается, что в комментариях к посту с мемом отметился отец хоккеиста Игорь Зайцев, который оскорблял автора мема, после чего появилось много хвалебных комментариев в адрес Никиты с русскими флагами. Владелец аккаунта выложил скриншот личных сообщений от хоккеиста на всеобщее обозрение.

Фото: аккаунт фаната «Оттавы»

Фото: аккаунт фаната «Оттавы»

Напомним, недавно Зайцев был выставлен клубом на драфт-отказов, с которого его не забрал ни один клуб НХЛ. В сезоне-2022/2023 НХЛ российский защитник провёл за «Оттаву» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-3». Всего в рамках заокеанской карьеры 31-летний защитник сыграл 405 матчей в регулярном сезоне НХЛ, в которых набрал 104 (19+85) очка.