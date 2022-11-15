А. Руа: когда Свитов забивал, я пел гимн России, а он ржал

Экс-нападающий клубов Национальной хоккейной лиги Андре Руа рассказал о российском форварде Александре Свитове.
«Помню, мы как-то крупно проиграли, 1:6, дело было в «Тампе», уже после чемпионства. У нас был Александр Свитов – русский здоровяк, первораундник, он почти не говорил по-английски, потом вернулся в КХЛ. И каждый раз, когда он бросал и забивал, я пел «та-да-да-да, та-та», в общем, гимн России, а он ржал. Я так часто это делал, что однажды Свитов принёс в раздевалку гимн России, и я врубил полную громкость. Тут зашёл Тортс и взбесился, начал орать, что мы тут веселимся после вчерашнего. Он катил бочку на Свитова, потому что тот стоял у магнитофона и смеялся, типа: «Ха-ха-ха, я люблю Америку!» — сказал Руа в подкасте Spittin' Chiclets.
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