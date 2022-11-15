Нападающий «Салавата» Тимкин жёстким силовым приёмом встретил форварда «Сочи» Абрамова
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В эти минуты в Уфе проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимает ХК «Сочи». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.
В одном из эпизодов нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин жёстким силовым приёмом в средней зоне встретил форварда «Сочи» Михаила Абрамова.
Тимкин в 10 матчах за уфимский клуб в регулярном сезоне КХЛ не набрал результативных баллов при показателе полезности «-1» и четырьмя минутами штрафа.
«Салават Юлаев» после 29 сыгранных матчей набрал 40 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч уфимцы проведут с новосибирской «Сибирью» 19 ноября. «Сочи» сыграет в гостях с омским «Авангардом» 17 ноября.
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