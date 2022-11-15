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«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Барыс»

«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Барыс»
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В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Автомобилист» принимал на своём льду астанинский «Барыс» Победу со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) одержали хозяева.

На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл защитник хозяев Ник Эберт с передач Ефима Гуркина и Анатолия Голышева.

На 14-й минуте второго периода вторую шайбу «Автомобилиста» забросил Брукс Мэйсек с передачи Владимира Кузнецова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2022, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Эберт (Гуркин, Голышев) – 06:54 (5x5)   2:0 Мэйсек (Кузнецов) – 33:54 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После победы «Автомобилист» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс» с 28 набранными очками располагается на восьмом месте в таблице Востока.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Металлургом» 17 ноября. «Барыс» 19 ноября примет дома «Амур».

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