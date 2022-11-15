«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Барыс»

В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Автомобилист» принимал на своём льду астанинский «Барыс» Победу со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) одержали хозяева.
На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл защитник хозяев Ник Эберт с передач Ефима Гуркина и Анатолия Голышева.
На 14-й минуте второго периода вторую шайбу «Автомобилиста» забросил Брукс Мэйсек с передачи Владимира Кузнецова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После победы «Автомобилист» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс» с 28 набранными очками располагается на восьмом месте в таблице Востока.
Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Металлургом» 17 ноября. «Барыс» 19 ноября примет дома «Амур».
- 15 ноября 2022
-
19:55
-
19:51
-
19:41
-
19:27
-
19:19
-
19:08
-
19:04
-
18:46
-
18:05
-
17:41
-
17:24
-
17:14
-
16:58
-
16:48
-
16:41
-
16:35
-
16:26
-
16:07
-
15:32
-
15:03
-
14:27
-
13:48
-
13:30
-
12:59
-
12:32
-
12:00
-
11:38
-
11:05
-
10:49
-
10:25
-
09:47
-
09:36
-
09:30
-
09:07
-
09:00