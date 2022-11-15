«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Барыс»

В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Автомобилист» принимал на своём льду астанинский «Барыс» Победу со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) одержали хозяева.

На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл защитник хозяев Ник Эберт с передач Ефима Гуркина и Анатолия Голышева.

На 14-й минуте второго периода вторую шайбу «Автомобилиста» забросил Брукс Мэйсек с передачи Владимира Кузнецова.

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После победы «Автомобилист» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс» с 28 набранными очками располагается на восьмом месте в таблице Востока.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Металлургом» 17 ноября. «Барыс» 19 ноября примет дома «Амур».