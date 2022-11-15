Два очка Майе помогли «Металлургу» обыграть новосибирскую «Сибирь»

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Металлург» принимал «Сибирь». Победу со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) одержали хозяева.
На третьей минуте первого периода счёт открыл нападающий хозяев Павел Акользин с передачи Григория Дронова. Через 10 минут преимущество «Металлурга» удвоил Филипп Майе с передачи Брендана Лайпсика.
На третьей минуте второго периода сократил отставание в счёте Тревор Мёрфи с передачи Тейлора Бека. На 15-й минуте второго периода третью шайбу хозяев забросил Михаил Фисенко с передач Дениса Зернова и Артёма Земчёнка.
На 10-й минуте третьего периода вторую шайбу гостей забросил Александр Шаров. Окончательный счёт установил Андрей Чибисов, забросив в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Металлург» проведёт в гостях с «Автомобилистом» 17 ноября. В этот же день «Сибирь» отправится в гости к минскому «Динамо».
- 15 ноября 2022
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