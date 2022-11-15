Главный тренер «Сибири» Мартемьянов назвал причины поражения от «Металлурга»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4) и рассказал о состоянии нападающего сибиряков Евгения Чесалина.
«По игре: чувствуется, что команда соперника сегодня вышла заряженной на победу. Во многих компонентах была быстрее нас: в принятии решений, в подборах. В тактических компонентах интереснее: где-то прессинговали, где-то сыграли в откат. Нам немного не хватило свежести, чуть-чуть эмоций после домашней серии. Будем двигаться дальше, готовиться к следующему матчу. Благодарен команде, что старались, не опустили руки, боролись до конца, шли, шли и шли. Счастье оказалось на стороне «Металлурга», нам не хватило концентрации и свежести.
«Сибирь» показывала неплохое движение, но особенно включалась после собственных заброшенных шайб. Это фишка «Сибири» — так реагировать на собственные голы? Да, я уже отметил эмоции – это давало дополнительный импульс команде, парни верили в себя. Чемпионат подходит к экватору, кто-то уже подсаживается, но ничего, будем двигаться дальше.
Надолго выбыл Чесалин? У него была температура перед поездкой, оставили дома. Может быть, подъедет в Уфу. Решили не рисковать его здоровьем. Как выздоровеет, сразу присоединится к команде», — приводит слова Мартемьянова сайт «Сибири».
Новосибирский клуб после 32 сыгранных матчей набрал 37 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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