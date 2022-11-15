«Айлендерс» выставили российского нападающего Сошникова на драфт отказов
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Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Никита Сошников был выставлен на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».
Сошников подписал однолетний контракт с «островитянами» в конце сентября 2022 года на общую сумму $ 750 тыс.
В текущем сезоне 29-летний форвард провёл три матча за клуб из Нью-Йорка, в которых не набрал ни одного результативного балла при показателе полезности «-2».
В прошедшем сезоне Сошников провёл 11 встреч за ЦСКА и 22 игры за омичей в регулярке, набрав 16 (4+12) очков. В Кубке Гагарина — 2022 Никита сыграл в 13 матчах за «Авангард», заработав 8 (5+3) баллов.
Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Торонто» и «Сент-Луис Блюз», в общей сложности проведя 90 матчей и набрав 16 (8+8) очков.
Новость по темеРоссийский нападающий Сошников подписал контракт с «Айлендерс»
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