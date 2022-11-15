«Я сам подзаснул чуть на лавке, вяленький был». Тамбиев — о влиянии часовых поясов

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал причины поражения от ЦСКА (0:2) и рассказал о влиянии часовых поясов на игру его подопечных.

«Закономерный исход матча. Нам хватило движения, фитнеса только на первый период. Потом уже не было движения, агрессии. Ничего не поделаешь, природу не обманешь. Если в первом мы владели инициативой, то во втором и третьем вообще ничего не создали, бензин закончился у нас. Не люблю оправдываться, но всё же семь часов разницы — сложно. В пять утра закончили по дальневосточному времени. Я сам подзаснул чуть на лавке, вяленький был. Но всё равно достойно играли. Много заблокировали и старались держаться той системы игры, которую мы команде прививаем. Реализуй мы хотя бы один момент в первом периоде, это придало бы команде дополнительный импульс», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

После поражения «Адмирал» остался на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч клуб из Владивостока проведёт 17 ноября в гостях у московского «Динамо».