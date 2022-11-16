Наместников ассистировал Колтону, прервав серию из 11 матчей за «Тампу» без очков

В эти минуты на льду «Амали-Арены» в американской Тампе проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз». На момент подготовки новости завершён первый период, счёт – 1:1.



Уже на второй минуте игры «молнии» вышли вперёд благодаря результативному действию российского нападающего Владислава Наместникова – он помог отличиться 26-летнему американскому форварду Россу Колтону. Бросок Владислава отразил голкипер, но на подборе был Колтон. Наместников не набирал очков в 11 предыдущих матчах в НХЛ – с 19 октября, когда он ассистировал Стивену Стэмкосу в домашней встрече с «Филадельфией».

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Напомним, у «Тампы» в ноябре было два поражения – от «Эдмонтона» (2:3) и «Вашингтона» (1:5). Однако затем «Лайтнинг» обыграли на своём льду тот же «Вашингтон» со счётом 6:3. В этой игре четыре очка набрал Михаил Сергачёв (2+2) и два – Никита Кучеров (1+1).