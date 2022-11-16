Грубейшая ошибка Сергачёва помогла «Далласу» набрать очко в турнирную таблицу НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

Примечательно, что «Тампа» могла победить и в основное время. За пять минут до конца третьего периода команда Джона Купера вела со счётом 4:3 и находилась на льду в большинстве, но пропустила в таком формате в результате грубейшей ошибки Михаила Сергачёва. Российский защитник выкатился из-за ворот и попытался оставить шайбу для партнёра, но передача получилась очень слабой, чем и воспользовался совершивший перехват Радек Факса. Чешский форвард сравнял счёт, отличившись в меньшинстве, и перевёл игру в овертайм.

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Впрочем, в овертайме голевой пас Сергачёва помог «Тампе» добыть победу. Автором решающей шайбы стал Алекс Киллорн.