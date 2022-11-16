Грубейшая ошибка Сергачёва помогла «Далласу» набрать очко в турнирную таблицу НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.
Примечательно, что «Тампа» могла победить и в основное время. За пять минут до конца третьего периода команда Джона Купера вела со счётом 4:3 и находилась на льду в большинстве, но пропустила в таком формате в результате грубейшей ошибки Михаила Сергачёва. Российский защитник выкатился из-за ворот и попытался оставить шайбу для партнёра, но передача получилась очень слабой, чем и воспользовался совершивший перехват Радек Факса. Чешский форвард сравнял счёт, отличившись в меньшинстве, и перевёл игру в овертайм.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Впрочем, в овертайме голевой пас Сергачёва помог «Тампе» добыть победу. Автором решающей шайбы стал Алекс Киллорн.
- 16 ноября 2022
-
06:23
-
06:15
-
06:01
-
05:43
-
05:39
-
05:30
-
04:36
-
04:05
-
03:54
-
03:34
- 15 ноября 2022
-
23:37
-
23:09
-
23:06
-
23:01
-
22:56
-
22:47
-
22:39
-
22:30
-
22:25
-
22:15
-
21:59
-
21:42
-
21:10
-
20:57
-
20:43
-
20:21
-
20:15
-
20:03
-
19:55
-
19:51
-
19:41
-
19:27
-
19:19
-
19:08
-
19:04